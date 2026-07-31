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04:01, 31 июля 2026 (обновлено: 04:02, 31 июля 2026)Бывший СССР

Российский посол раскрыл смысл назначения нового главкома ВСУ для Запада

Мирошник: Назначение Драпатого главкомом ВСУ стало компромиссом между Зеленским и Западом
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Назначение Михаила Драпатого на должность главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) стало компромиссом между президентом республики Владимиром Зеленским и либеральными кругами на Западе. Такое значение перестановок в военных силах страны раскрыл посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, его цитирует ТАСС.

«Конечно, Зеленский хотел сохранить [экс-главкому ВСУ] Александра Сырского, но так как началось давление политическое, публичное и международное, ему пришлось немножко подвинуться. И он согласился запустить туда этого человека, не совсем грамотного, не совсем умного, но принадлежащего к той когорте, которую представлял [экс-министр обороны] Михаил Федоров», — отметил дипломат.

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