Российский посол раскрыл смысл назначения нового главкома ВСУ для Запада

Мирошник: Назначение Драпатого главкомом ВСУ стало компромиссом между Зеленским и Западом

Назначение Михаила Драпатого на должность главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) стало компромиссом между президентом республики Владимиром Зеленским и либеральными кругами на Западе. Такое значение перестановок в военных силах страны раскрыл посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, его цитирует ТАСС.

«Конечно, Зеленский хотел сохранить [экс-главкому ВСУ] Александра Сырского, но так как началось давление политическое, публичное и международное, ему пришлось немножко подвинуться. И он согласился запустить туда этого человека, не совсем грамотного, не совсем умного, но принадлежащего к той когорте, которую представлял [экс-министр обороны] Михаил Федоров», — отметил дипломат.