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04:37, 31 июля 2026 (обновлено: 04:39, 31 июля 2026)Россия

Обстановку после мощного взрыва в Волгограде сняли на видео

Опубликовано видео обстановки после мощного взрыва в Волгограде
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Обстановку после мощного взрыва в Волгограде сняли на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ».

Около 04:00 по московскому времени стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Волгоградскую область. Жители разных районов города сообщили о сильном запахе гари и дымке. Власти рекомендуют плотно закрыть окна и ограничить проветривание помещений.

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) Волгоградской области 31 июля в 02:26 в официальном канале в «Максе» сообщала о ракетной опасности.

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