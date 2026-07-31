Обстановку после мощного взрыва в Волгограде сняли на видео

Опубликовано видео обстановки после мощного взрыва в Волгограде

Обстановку после мощного взрыва в Волгограде сняли на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ».

Около 04:00 по московскому времени стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Волгоградскую область. Жители разных районов города сообщили о сильном запахе гари и дымке. Власти рекомендуют плотно закрыть окна и ограничить проветривание помещений.

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) Волгоградской области 31 июля в 02:26 в официальном канале в «Максе» сообщала о ракетной опасности.