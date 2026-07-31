Волгоград заволокло дымом после атаки БПЛА, под удар попал склад

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Волгоградскую область. Как передает Telegram-канал «Новости Волгограда - ВестиВЛГ», под удар попал крупный склад.

Волгоград заволокло густым дымом. Жители разных районов города сообщают о сильном запахе гари и дымке. Людям рекомендуют плотно закрыть окна и ограничить проветривание помещений.

Сообщается, что в регионе продолжает работать противовоздушная оборона (ПВО) по вражеским беспилотникам.

Официальной информации о сбитых БПЛА, разрушениях и пострадавших пока не было.

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) Волгоградской области 31 июля в 02:26 в официальном канале в Мах сообщала о ракетной опасности. Жителей просили отключить газ, воду, электричество и проследовать в ближайшее укрытие.

В 02:31 ракетная опасность была отменена.

Ранее ВСУ ударили по жилому многоквартирному дому в Ростовской области. Губернатор региона Юрий Слюсарь рассказал о пострадавшей и последствия атаки.