Польский депутат возмутился реакцией властей после ЧП на границе с Украиной

Депутат Ментцен осудил реакцию властей на падение неопознанного объекта в Польше

Депутат сейма Славомир Ментцен подверг критике реакцию польских властей на ЧП на границе с Украиной. Речь идет о падении неопознанного объекта на территории страны, в Люблине, свое мнение он выразил в соцсети Х.

Его недовольство вызвал тот факт, что правительство сделало официальное заявление о случившемся только в 7 часов утра. Жандармерия тоже будто не спешила к месту происшествия в сравнении с журналистами, которые находились там уже в 05:50 утра и вовсю звонили экспертам, чтобы получить комментарии по ситуации.

«Эта страна стала мемом. Телевидение работает эффективнее и быстрее, чем социальные службы!», — возмутился Ментцен.

По данным издания Polsat News, до того, как к месту взрыва прибыли жандармы, репортеры свободно делали снимки, и территорию оцепили только через полчаса.

Ранее премьер-министр республики Дональд Туск заявил, что упавший объект якобы является российской крылатой ракетой Х-101. При этом глава польского правительства признал, что детальное исследование обломков еще не завершено.