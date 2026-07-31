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06:03, 31 июля 2026Россия

Штурмовик рассказал о примененной при взятии Торского тактике

ВС России взяли Торское в ДНР благодаря тактике «лисьих нор»
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России взяли населенный пункт Торское в Донецкой Народной Республике (ДНР) благодаря тактике «лисьих нор». Об этом рассказал командир штурмовой роты с позывным Кавказ, его слова приводит РИА Новости.

«Штурмовики пробивали себе стену для образования в ней "лисьей норы" между домами, чтобы оставаться незаметным для противника и быстро доходить до нужных пунктов, что сокращает время и риски. Такая тактика позволяет незаметно для врага переходить из дома в дом», — рассказал штурмовик.

27 июля российские войска взяли под контроль еще два населенных пункта в зоне спецоперации. По информации Минобороны, Россия начала контролировать населенные пункты Торское в ДНР и Коммунаровка в Днепропетровской области.

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