ВС России взяли Торское в ДНР благодаря тактике «лисьих нор»

Вооруженные силы (ВС) России взяли населенный пункт Торское в Донецкой Народной Республике (ДНР) благодаря тактике «лисьих нор». Об этом рассказал командир штурмовой роты с позывным Кавказ, его слова приводит РИА Новости.

«Штурмовики пробивали себе стену для образования в ней "лисьей норы" между домами, чтобы оставаться незаметным для противника и быстро доходить до нужных пунктов, что сокращает время и риски. Такая тактика позволяет незаметно для врага переходить из дома в дом», — рассказал штурмовик.

27 июля российские войска взяли под контроль еще два населенных пункта в зоне спецоперации. По информации Минобороны, Россия начала контролировать населенные пункты Торское в ДНР и Коммунаровка в Днепропетровской области.