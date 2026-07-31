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06:37, 31 июля 2026 (обновлено: 06:52, 31 июля 2026)Россия

В Wildberries сообщили о возгорании склада в Волгограде из-за БПЛА

Из-за атаки БПЛА на логистическом объекте Wildberries в Волгограде возникло возгорание
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / Global Look Press

Из-за атаки на логистическом объекте Wildberries в Волгограде возникло возгорание. Об этом сообщили в пресс-службе компании в Telegram.

На месте работают пожарные расчеты. По предварительной информации, пострадавших нет.

«Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах», — добавили представители Wildberries.

До этого губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров рассказал о массированной атаке беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион.

В на юге Волгограда были зафиксированы возгорания на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса и на складских помещениях в Дзержинском районе.

Также повреждены многоквартирные и частные дома. Пять человек пострадали, им оказывают необходимую помощь.

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