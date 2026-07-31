С Android-смартфонов посоветовали удалить одно приложение

Android Police: Приложение AICore назвали вредным и призвали удалить со смартфонов

Удаление программы AICore с Android-смартфонов позволит освободить место в памяти устройства и избавиться от навязчивых уведомлений. Об этом сообщает издание Android Police.

По словам автора портала Джона Гилберта, приложение AICore можно найти на смартфонах, которые поддерживают работу с моделями искусственного интеллекта (ИИ). Специалист проанализировал эту программу, рассказал о ее функциях, назвал вредной и призвал пользователей Android избавиться от нее.

Гилберт заявил, что этот сервис поддерживает установленные на устройстве модели ИИ в актуальном состоянии и позволяет им взаимодействовать с другими приложениями. Однако оно может занимать много места в памяти телефона — около 7 гигабайт. Журналист Android Police удалил его и рассказал, что нисколько не испортил свой опыт взаимодействия с аппаратом.

Сотрудник СМИ объяснил, что на его девайсе продолжили работать функции ИИ. Однако другие приложения перестали присылать подсказки, связанные с нейросетями. «Если вы, как и я, избегаете использования функций ИИ, вам следует удалить AICore, поскольку ничего важного вы не потеряете», — заключил специалист.

В конце июля специалисты портала MakeUseOf посоветовали отключить на смартфонах функцию RAM Plus, которая использует встроенную память в качестве оперативной. Также они отметили, что нужно время от времени очищать встроенный в операционную систему телефона журнал событий.