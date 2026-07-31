Южная Корея объявила эвакуацию из-за американского дрона

Bloomberg: Южная Корея объявила эвакуацию у границы с КНДР из-за американского дрона

Южная Корея объявила эвакуацию в регионе у границы с КНДР из-за американского дрона, ошибочно принятого за неопознанный летательный аппарат. Об этом сообщает Bloomberg.

«Жители уезда Чхорвон, граничащего с Северной Кореей, получили в четверг текстовое сообщение с призывом эвакуироваться после обнаружения неопознанного беспилотного летательного аппарата», — утверждается в публикации.

Южнокорейские военнослужащие повысили уровень боевой готовности и приготовились сбить воздушный объект, однако примерно через час установили, что это был американский беспилотник, участвовавший в совместных учениях. США подтвердили информацию о происхождении дрона.

28 июля власти южнокорейского города Пхентхэк ненадолго объявили эвакуацию гражданского населения после того, как на расположенной рядом американской авиабазе Осан произошла утечка опасного вещества.

