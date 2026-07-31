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08:25, 31 июля 2026 (обновлено: 08:26, 31 июля 2026)Мир

Южная Корея объявила эвакуацию из-за американского дрона

Bloomberg: Южная Корея объявила эвакуацию у границы с КНДР из-за американского дрона
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Южная Корея объявила эвакуацию в регионе у границы с КНДР из-за американского дрона, ошибочно принятого за неопознанный летательный аппарат. Об этом сообщает Bloomberg.

«Жители уезда Чхорвон, граничащего с Северной Кореей, получили в четверг текстовое сообщение с призывом эвакуироваться после обнаружения неопознанного беспилотного летательного аппарата», — утверждается в публикации.

Южнокорейские военнослужащие повысили уровень боевой готовности и приготовились сбить воздушный объект, однако примерно через час установили, что это был американский беспилотник, участвовавший в совместных учениях. США подтвердили информацию о происхождении дрона.

28 июля власти южнокорейского города Пхентхэк ненадолго объявили эвакуацию гражданского населения после того, как на расположенной рядом американской авиабазе Осан произошла утечка опасного вещества.

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