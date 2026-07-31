Появились подробности о ставшем участником «Артподготовки» россиянине

СК: Участник «Артподготовки» оказался сотрудником логистической транспортной компании

Задержанный в Нижегородской области участник организации «Артподготовка» (признана в России террористической и запрещена) оказался 50-летний житель Московского региона, который работает в логистической транспортной компании. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

По версии следствия, в 2023 году обвиняемый вступил в запрещенную организацию и стал ее активным участником. Он собирал данные о стратегически важных объектах в семи субъектах России. Информацию мужчина передавал украинским спецслужбам с целью подрыва национальной безопасности Российской Федерации.

Мужчина вину признал. Он арестован.

О задержании россиянина сообщалось ранее.

