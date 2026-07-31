Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:57, 31 июля 2026 (обновлено: 09:28, 31 июля 2026)Силовые структуры

Участник «Артподготовки» собирал чувствительную информацию для Киева

В Нижегородской области ФСБ задержала участника «Артподготовки» за сбор информации
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Нижегородской области сотрудники ФСБ задержали участника организации «Артподготовка» (признана в России террористической и запрещена) за сбор чувствительной информации для Киева. Об этом пишет РИА Новости.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 205.5 УК РФ («Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической»).

По версии следствия, задержанный собирал сведения о предприятиях военно-промышленного комплекса России для спецслужб Украины. Под видом сотрудника транспортной компании он также провел разведку стратегических объектов в семи регионах страны.

Ранее участника «Артподготовки» приговорили к 25 годам за слежку за российскими военными кораблями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Минобороны выпустило заявление после ударов ВСУ по складам российских компаний
    Названы лучшие места в России для наблюдения за звездами в августе
    Турция предложила начать переговоры по Украине
    51-летняя Ева Лонгория в бикини попала в объектив папарацци
    Охранники взяли автоматы и гранаты для сопровождения грузов по России и попали на видео
    Не стало легенды сборной Италии по футболу
    Казахстан обсудил с США ситуацию с Каспийским трубопроводным консорциумом
    Секатор вонзился в лицо российскому подростку во время игры
    Раскрыты детали плана Трампа по разоружению ХАМАС
    В Европе устали от войн
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok