Участник «Артподготовки» собирал чувствительную информацию для Киева

В Нижегородской области ФСБ задержала участника «Артподготовки» за сбор информации

В Нижегородской области сотрудники ФСБ задержали участника организации «Артподготовка» (признана в России террористической и запрещена) за сбор чувствительной информации для Киева. Об этом пишет РИА Новости.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 205.5 УК РФ («Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической»).

По версии следствия, задержанный собирал сведения о предприятиях военно-промышленного комплекса России для спецслужб Украины. Под видом сотрудника транспортной компании он также провел разведку стратегических объектов в семи регионах страны.

Ранее участника «Артподготовки» приговорили к 25 годам за слежку за российскими военными кораблями.