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Силовые структуры
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09:41, 31 июля 2026 (обновлено: 09:50, 31 июля 2026)Силовые структуры

Собиравший досье на военные предприятия России попал на видео

СК и ФСБ показали видео с допросом участника террористической организации «Артподготовка»
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Допрос участника организации «Артподготовка» (признана террористической организацией и запрещена в РФ), собиравшего досье на военные предприятия России для украинских властей, показал Следственный комитет (СК) России. Запись предоставили «Ленте.ру» в ведомстве.

На кадрах виден мужчина, который рассказывает о своей преступной деятельности. Собранные данные о военных объектах на территории России он отсылал в мессенджере кураторам террористической организации с целью подрыва национальной безопасности страны.

Также оперативное видео задержания других участников «Артподготовки» обнародовала ФСБ России. Запись публикует РЕН ТВ.

На кадрах видны силовики, захватывающие обвиняемых. Показаны партийные билеты, оружие и переписка. Мужчина рассказывает, что связался в мессенджере с «Артподготовкой», куратор Сергей дал ему задание передать локации военных объектов, складов с оружием. Задержанный говорит, что отправленные им сведения оказались в украинской спецслужбе.

С 2022 года был задержан 251 участник террористической организации. Им вменяется госизмена и терроризм. В ФСБ отметили, что лидер «Артподготовки» Вячеслав Мальцев создал ее в 2013 году для вооруженного мятежа и захвата власти в России. С началом специальной военной операции он и его единомышленники переехали во Францию и перешли на сторону Украины. Там Мальцев сотрудничает со спецслужбами Франции и Украины. Официальные ведомства Парижа отказывают в экстрадиции преступника в Россию. Мальцев объявлен Россией в международный розыск.

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