Захарова высказалась о гибкости нейтралитета Швейцарии

Захарова: Гибкий нейтралитет Швейцарии гнется ровно туда, куда выгодно

«Гибкий нейтралитет» Швейцарии гнется ровно туда, куда выгодно, и настолько, насколько выгодно. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в Telegram.

Дипломат отметила, что в сентябре в Швейцарии пройдет референдум по «инициативе о нейтралитете», в рамках которой предлагается включить в основной закон формулировку о «постоянном и вооруженном нейтралитете» и установить запрет на участие в санкционных режимах. В то же время швейцарское правительство и парламент рекомендовали гражданам голосовать против инициативы, поскольку она может ограничить гибкость страны во внешней политике.

«Вот что такое швейцарский "гибкий нейтралитет", который теперь продвигают в Берне. Он гнется ровно туда, куда выгодно, и ровно настолько, насколько выгодно. В 1940-х он гнулся в сторону Берлина, потому что там были золото и рынок. Сегодня он гнется в сторону Киева и Брюсселя», — добавила Захарова.

15 июня Швейцария вслед за Европейским союзом расширила антироссийские санкции. Под новые ограничения попали 16 физических лиц и 7 организаций.