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11:07, 31 июля 2026Из жизни

В Китае нашли двойника Илона Маска

В Китае нашли двойника Илона Маска, который работает шеф-поваром
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Кадр: Weibo

В Китае нашли двойника миллиардера Илона Маска — это 48-летний шеф-повар из города Тунчуань, который прославился благодаря случайному видео. Об этом сообщает South China Morning Post.

Ма Цзяньпин, совладелец ресторана барбекю, внешне поразительно похож на владельца соцсети X и концерна Tesla — настолько, что посетители замечали это сходство еще до того, как ролик стал вирусным. После публикации видео в китайской социальной сети Douyin к нему в ресторан хлынули толпы желающих сфотографироваться и пожать руку «китайскому Маску». Посещаемость заведения удвоилась, однако сам повар признался, что чувствует смущение и тревогу из-за неожиданной популярности.

К нему уже обратились более десятка людей с предложениями о сотрудничестве, но Ма Цзяньпин всем отказал, поскольку сосредоточен на работе в ресторане, где проводит по 15 часов в день. Несмотря на шквал внимания, цены в его заведении не изменились.

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Пользователи сети создают шуточные мемы, предлагая переименовать его ресторан в Space X Barbecue и изображая его на кухне вместе с главами Nvidia и Apple. Сам Илон Маск пока никак не прокомментировал появление двойника.

Ранее в Бангладеш власти спасли от жертвоприношения на праздник Курбан-байрам быка-двойника Дональда Трампа — редкое животное-альбинос весом почти 700 килограммов. Бык, похожий на американского президента из-за светлого хохолка на голове и названный в его честь, был уже продан для ритуального забоя.

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