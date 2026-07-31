Netflix потерял новый фильм с Николасом Кейджем и столкнулся с иском на миллиарды рублей

На Netflix подали в суд на 105 миллионов долларов за потерю копии фильма «Стойкость»

Кинопродюсер Саймон Афрам подал в суд на Netflix за пропажу копии еще не вышедшего в прокат фильма «Стойкость» с Николасом Кейджем в главной роли. Иск составляет 105 миллионов долларов (около 8,4 миллиарда рублей), сообщает Variety.

Компания Афрама в июне предоставила Netflix жесткий диск с копией «Стойкости», чтобы стриминговый сервис принял решение о возможной покупке картины для релиза на своей платформе. Но когда представитель Афрама собрался забирать диск, Netflix сначала перестал выходить на связь, а через неделю сообщил, что фильм был украден.

«Такое случается у нас впервые. К сожалению, на прошлой неделе кто-то украл большое количество жестких дисков с офисного стола. Попытки нашей службы безопасности установить личность вора не увенчались успехом», — прокомментировал произошедшее директор отдела оригинальных кинопроектов Netflix Шон Берни.

Также утверждается, что вопреки стандартной для киноиндустрии практике копия фильма «Стойкость» не была зашифрована паролем. Тем не менее на данный момент картина не оказалась слитой в интернет, а в Netflix заявили, что по их мнению воры руководствовались желанием сдать украденные жесткие диски на металлолом.

В компании выразили огорчение тем фактом, что Афрам немедленно обратился в суд. Ранее продюсер уже судился с Мартином Скорсезе, обвинив знаменитого режиссера, что тот принял предложение на 500 тысяч долларов стать исполнительным продюсером «Стойкости», но не помогал запустить проект. Дело было улажено во внесудебном порядке.

Ранее Николас Кейдж официально сменил фамилию.