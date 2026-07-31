FT: Жителей Славянска в ДНР тревожат проблемы с топливом

Жителей Славянска в Донецкой Народной Республике (ДНР) тревожат проблемы с топливом. Об этом сообщает Financial Times (FT).

«Местные жители в тревоге заправляли свои машины на заправке, складывались в импровизированном бункере, цехе и газовых резервуарах, которые защищены толстыми бетонными блоками», — говорится в публикации.

Уточняется, что российские военные уничтожили более 200 автозаправочных станций (АЗС) на Украине. Из них около 80 находились в Харьковской области.

Ранее стало известно об уничтожении всех АЗС Вооруженных сил Украины от Харькова до Полтавы. Сообщалось, что ими пользовались украинские военные.