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Из жизни
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13:08, 31 июля 2026Из жизни

Мужчина дважды за день выиграл в лотерею и разбогател на 30,6 миллиона рублей

В США мужчина купил два счастливых билета подряд и выиграл 30,6 миллиона рублей
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Alexander_Kuzmin / Shutterstock / Fotodom

Житель штата Огайо, США, пожелавший остаться анонимным, выиграл в лотерею два раза подряд. Об этом сообщает People.

Первый счастливый билет предполагал выбор: либо каждый год получать 40 тысяч долларов (три миллиона рублей) в течение 25 лет, либо забрать единовременную выплату в размере 500 тысяч долларов (39 миллионов рублей). Мужчина выбрал второе.

Удивленный своей удачей, он в тот же день купил еще один билет, который принес ему 25 тысяч долларов (1,9 миллиона рублей). После уплаты налогов счастливчик разбогатеет на 384,5 тысячи долларов (30,6 миллиона рублей).

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Победитель рассказал, что потратит свалившееся богатство на отпуск и покупку новой машины. Часть денег он собирается отдать детям, а остаток положит на банковский счет.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Огайо выиграл в лотерею дважды за день и получил более 300 тысяч долларов. Он заявил, что потратит деньги на погашение кредита родителей на машину и купит новый автомобиль себе.

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