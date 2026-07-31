Молодой Маяковский рвал цветы с клумбы и приставал к москвичкам

Петербуржец Маяковский получил 15 суток ареста за порчу клумб и приставания

Останкинский районный суд Москвы арестовал на 15 суток молодого жителя Санкт-Петербурга с фамилией Маяковский, который портил клумбы около банка и приставал к девушкам. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе.

Все произошло вечером 30 июля. 25-летний Маяковский рвал цветы с клумбы на Бутырской улице, ругался матом и приставал к прохожим. Сотрудники полиции пытались успокоить мужчину, но он их игнорировал. Сегодня суд признал его виновным по статье 20.1 («Мелкое хулиганство») КоАП РФ.

Ранее в Петербурге задержали мужчину, который приставал к детям в местном Доме культуры. Во время поимки он пытался спрятаться от наряда Росгвардии в женском туалете.