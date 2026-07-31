Дмитриев объявил Марокко победителем в миграционном матче с Испанией

Дмитриев: фактический счет Марокко и Испании 50 тысяч на ноль в пользу мигрантов

Фактический счет между Марокко и Испанией составляет 50 тысяч на ноль в пользу мигрантов. Соответствующую в своем аккаунте в соцсети X опубликовал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, комментируя беспорядки, охватившие испанские автономные города в Африке Сеута и Мелилья.

«Фактический счет между Марокко и Испанией составляет 50 000:0, поскольку испанская полиция зафиксировала вчера около 50 тысяч нелегальных мигрантов, пересекающих границу Испании», — написал Дмитриев.

Ранее испанский эксклав Сеута на северном побережье Африки оказался в центре крупнейшего миграционного кризиса с 2021 года. Тысячи выходцев из Марокко и других стран прорвались через сухопутную границу, обогнули береговые заграждения вплавь и вышли на пляжи города. По данным МВД Испании, за последние сутки из Марокко в автономный город Сеута незаконно проникли около 49 тысяч мигрантов.

Испанское правительство мобилизовало войска, дислоцированные в эксклаве, для помощи Гражданской гвардии, которая оказалась перегружена работой.

Резкий рост числа переходов связан с решением Верховного суда Испании, запретившим немедленно возвращать в Марокко мигрантов, задержанных в море.