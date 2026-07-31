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15:57, 31 июля 2026 (обновлено: 16:07, 31 июля 2026)Экономика

Москвичам посоветовали не пить кое-откуда

Роспотребнадзор: Пить из родников в Москве небезопасно
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Пить из родников в Москве может быть небезопасно. Об этом предупредили в управлении Роспотребнадзора по столице в Telegram-канале.

Вода из родников на территории города не отличается постоянством состава и качества и не всегда соответствует гигиеническим нормативам, указали в ведомстве. Пить из них можно только при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного потребления. Такие заключения московским родникам не выдавались.

Употребление воды из неизвестного и незащищенного источника может привести к различным инфекционным заболеваниям, такими как гепатит А, лептоспироз, острые кишечные инфекции и другим.

Если отказаться от питья воды из родника невозможно, ее можно пить только после кипячения.

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