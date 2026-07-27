Россиянам назвали главные правила мытья овощей и фруктов

Врач Демидик: Мыть овощи и фрукты нужно непосредственно перед употреблением

Правильное мытье овощей и фруктов является базовой мерой профилактики инфекций и защиты от остаточных химических веществ, заявил терапевт и главный врач сети клиник «Стратегия здоровья» Дмитрий Демидик. Комментарий он дал «Ленте.ру».

«Даже если вы планируете снимать кожуру, плод обязательно нужно вымыть перед очисткой, чтобы грязь и бактерии с поверхности не попали на нож и мякоть. Мыть продукты нужно непосредственно перед употреблением, так как влажная среда способствует быстрому размножению бактерий», — сказал Демидик.

Основное и универсальное правило заключается в тщательном промывании всех плодов под проточной водой в течение 1-2 минут с использованием рук или мягкой щетки, пояснил эксперт.

Корнеплоды, такие как картофель, морковь и свекла, требуют более тщательной обработки. Их нужно замочить в теплой воде на 10-15 минут, чтобы размягчить засохшую грязь, затем очистить щеткой и промыть. Для овощей с плотной кожурой также рекомендуется использовать щетку, но действовать аккуратно, чтобы не повредить кожицу Дмитрий Демидик терапевт и главный врач сети клиник «Стратегия здоровья»

Плоды с твердой кожурой, вроде яблок и груш, лучше мыть под проточной водой со специальной щеткой. Для фруктов с нежной кожицей достаточно аккуратного промывания под струей воды, пояснил специалист.

«Листовые овощи и зелень требуют особого внимания. Капусту нужно очистить от верхних загрязненных листьев, затем промыть под проточной водой. Для цветной капусты эффективно замачивание в прохладной воде, чтобы избавиться от насекомых. Зелень следует перебрать, удалив пожелтевшие и поврежденные листья, затем замочить в прохладной воде на 15 минут, периодически меняя воду, пока вся грязь не осядет на дно. Для дополнительной дезинфекции зелени и сырых овощей, предназначенных для холодных блюд, их можно выдержать в трехпроцентном растворе уксуса или десятипроцентном растворе соли в течение 10 минут, после чего обязательно ополоснуть проточной водой», — отметил Демидик.

По словам специалиста, арбузы, дыни и тыквы, растущие на земле, необходимо мыть под горячей водой с щеткой, чтобы удалить следы земли, удобрений и химикатов. Ягоды лучше мыть в дуршлаге под проточной водой в течение 5-7 минут. Клубнику рекомендуется предварительно замочить в прохладной воде на 5-10 минут.

Роспотребнадзор категорически не рекомендует использовать для мытья продуктов бытовые средства для посуды или мыло, поскольку они могут оставлять химические вещества, которые попадут в организм.

«Для удаления пестицидов с поверхности плодов с плотной кожурой их можно замочить в горячей воде на 15-20 минут. Также эффективно замачивание в растворе пищевой соды (две чайные ложки на один литр воды), который помогает удалить до 80 процентов некоторых химических веществ. После мытья продукты рекомендуется обсушить чистым полотенцем или бумажной салфеткой, чтобы удалить лишнюю влагу и предотвратить развитие бактерий», — добавил Демидик.

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