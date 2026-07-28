Российскую секс-блогершу задержали за распространение порно

Секс-блогерша Соня Мармеладова зарабатывала 60 тысяч рублей за час

Полиция задержала россиянку Софью Вершинину, известную в интернете как секс-блогерша Соня Мармеладова. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным следствия, на продаже своего откровенного видео девушка заработала свыше 30 миллионов рублей. В своем открытом канале она рекламировала различные приват-чаты, а подписчики получали доступ к ее порнографическим фото и видео.

Для сбора доказательств силовики провели контрольную закупку, получив доступ к приватному каналу Мармеладовой. Экспертиза позже признала все эти материалы порнографией. На допросе девушка рассказала, что живет в столице с 2022 года, сначала зарабатывала на жизнь проституцией, что позволяло ей жить в апартаментах в Москва-Сити.

Стоимость услуг Мармеладовой — 60 тысяч рублей за час. Теперь за производство порнографии россиянке грозит до шести лет колонии.

В июле сообщалось, что в России всерьез взялись за порноиндустрию. Первыми фигурантками уголовных дел об изготовлении и распространении порнографии стали скандально известная участница шоу «Пусть говорят» Диана Шурыгина и ее партнерша по контенту Настя Холод.