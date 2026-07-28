Названо способное изменить СВО оружие России

НПЦ «Сварог»: Лазерное оружие способно изменить весь военно-промышленный комплекс России

Лазерное оружие показывает высокую эффективность против беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и потенциально способно изменить подход к работе всего российского военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом ТАСС рассказал официальный представитель научно-производственного центра (НПЦ) «Сварог».

Собеседник привел пример российских оптоволоконных дронов «Князь Вандал Новгородский», активно используемых в ходе специальной военной операции (СВО). «После продемонстрированных результатов применения в совокупности с рассчитанным экономическим эффектом данное направление стало развиваться максимально быстро. И такая же ситуация в сфере противодействия БПЛА при помощи средств лазерного поражения», — сказал источник.

По его словам, за последние годы изменился подход к ведению боевых действий. Отдельно представитель отметил низкую стоимость использования лазерного оружия против БПЛА.

Ранее в эфире радио «Комсомольская правда» министр промышленности и торговли России Антон Алиханов сообщил, что российские лазеры против БПЛА позволили сэкономить сотни миллионов рублей на невыстрелах зенитных ракет.

Также в июле агентство со ссылкой на официального представителя НПЦ «Сварог» сообщило, что в настоящее время российский лазерный комплекс «Перун» против любых БПЛА проходит испытания.