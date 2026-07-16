Стало известно об испытаниях российского лазерного «Перуна»

НПЦ «Сварог»: Лазерный комплекс «Перун» против БПЛА проходит испытания

В настоящее время российский лазерный комплекс «Перун» против любых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) проходит испытания. Об этом со ссылкой на официального представителя Научно-производственного центра (НПЦ) «Сварог» сообщает ТАСС.

«Комплекс предназначен для защиты стационарных объектов — объектов военно-промышленного комплекса, топливно-энергетического комплекса, транспортной и критической инфраструктуры, в том числе портов и других», — рассказал собеседник.

По его словам, время непрерывного излучения от аккумуляторной батареи комплекса достигает 15 минут, дальность поражения цели — до 5 километров, время боевого дежурства — до 5 часов. Представитель добавил, что стоимость непрерывного выстрела длительностью 10 секунд оценивается в 205 рублей.

Комплекс помещается в стандартный 20-футовый контейнер или на шасси грузоподъемностью до 5 тонн.

В мае агентство со ссылкой на компанию «Инферит» (входит в холдинг Softline) сообщило, что российский лазерный комплекс для защиты объектов от атак БПЛА представили на конференции ЦИПР.

В том же месяце первый вице-премьер России Денис Мантуров рассказал, что в стране применяют антидроновые лазеры мощностью до 90 киловатт.