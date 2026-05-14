Наука и техника
16:53, 14 мая 2026

Мощность российских лазеров для поражения БПЛА раскрыли

Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Мощность российских лазерных установок, которые используют для защиты объектов от атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), составляет 4-90 киловатт. Возможности антидроновых лазеров раскрыл первый вице-премьер России Денис Мантуров в ходе съезда Союза машиностроителей, передает ТАСС.

«Сегодня лазерными лучами поражается в том числе беспилотная авиация, мощность лазерных установок варьируется — тех, которые у нас есть на сегодняшний день в активном применении — от 4 до 90 киловатт», — сказал он.

Мантуров подчеркнул, что такие изделия используют для защиты критической инфраструктуры от дронов. По его словам, также существуют специальные лазеры, характеристики которых не раскрывают.

В апреле стало известно, что российская лазерная установка LazerBuzz в ходе эксперимента успешно перехватила БПЛА самолетного типа на расстоянии 1,5 километра.

