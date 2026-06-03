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21:19, 3 июня 2026МирЭксклюзив

В Германии выразили уверенность в восстановлении «Северных потоков»

Депутат бундестага Котре выразил уверенность в восстановлении «Северных потоков»
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетПМЭФ-2026

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Взорванные в 2022 году газопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2» будут обязательно восстановлены в будущем. С таким заявлением выступил депутат бундестага (парламента) ФРГ от крайне правой партии «Альтернатива для Германии» («АдГ») Штеффен Котре в комментарии «Ленте.ру» в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Вопрос лишь в том, когда это произойдет, но я убежден, что это произойдет», — высказался политик.

Котре прокомментировал перспективы восстановления «Северных потоков» в течение ближайших 10-20 лет и выразил уверенность в восстановлении газопровода. По мнению политика, восстановление трубопроводов будет тесно связано с возращением реалистичного подхода к отношениям с Россией среди европейских политиков.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о готовности к поставкам газа по одной из веток «Северного потока». По словам представителя Кремля, одна из веток трубопровода повреждена, в то время как другая находится в рабочем состоянии и готова к транспортировке газа.

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