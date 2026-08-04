Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:32, 4 августа 2026 (обновлено: 19:46, 4 августа 2026)Силовые структуры

Девушка-подросток оказалась замешана в схеме автоподставщиков в центре Москвы

В Москве будут судить двух мужчин и 16-летнюю девушку за автоподставы
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: beton studio / Shutterstock / Fotodom

В Москве следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух молодых людей и 16-летней девушки, которые разработали схему по автоподставам в центре столицы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России.

Фигуранты проходят обвиняемыми по трем статьям, среди которых 163 («Вымогательство») и 319 («Оскорбление представителя власти») УК РФ. Их дело передано для направления в суд. Свою вину они не признают.

По версии следствия, 28 июня на улице Маросейка фигуранты инсценировали ДТП. Несовершеннолетняя участница спровоцировала столкновение с автомобилем вне зоны пешеходного перехода, после чего ее сообщники потребовали у водителя 10 тысяч рублей, угрожая вызовом ДПС и «негативными последствиями».

Водитель обратился в полицию. Прибывший инспектор ДПС подвергся нападению. Двое молодых людей применили к нему насилие, оскорбили его и повредили видеорегистратор, чтобы скрыть свои действия, после чего скрылись.

Ранее подозреваемые в нападении на сотрудника ДПС в центре Москвы автоподставщики попали на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Зеленский объявил о чистках в СБУ и новых операциях против России. В Госдуме после этого заявили об изменении характера СВО
    Тайвань назвали второй Украиной
    Инспектор заповедника в Приморье бесцеремонно разбудил уснувшего на березе медведя
    Назван самый вероятный автор гола в матче Кубка России между «Локомотивом» и ЦСКА
    Семью Слепаковых призвали лишить жилья в России
    Девушка-подросток оказалась замешана в схеме автоподставщиков в центре Москвы
    Путин наградил Баскова орденом
    Россиян предупредили о влиянии жары на давление
    Россиянам перечислили самые модные свадебные тренды
    Постсоветская страна отправит 20 военных на разблокирование Ормузского пролива
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok