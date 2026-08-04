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21:35, 4 августа 2026 (обновлено: 21:44, 4 августа 2026)Россия

В России обратили внимание на предложение Зеленского после удара по Геленджику

Коц обратил внимание на предложение Зеленского о перемирии после удара по Геленджику
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Российский военный корреспондент Александр Коц обратил внимание на предложение Владимира Зеленского о перемирии, последовавшее за ударами Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Геленджику. Он высказался об этом в колонке для «КП».

«Всего за месяц нам удалось существенно осложнить положение украинского тыла, что неизбежно начнет сказываться на украинской экономике и ситуации на фронте. Уж принудил к миру, так принудил. И теперь сам выпрашивает перемирие. Правда, делает это по всем канонам криворожской дипломатии. Утром убивает беззащитных семь человек на пляже под Геленджиком, а днем предлагает договариваться?» — пишет Коц.

Военкор отмечает, что в поведении Киева прослеживается система: в прошлый раз украинская сторона призывала к перемирию в мае, а затем атаковала колледж в Старобельске. «Наверное, просроченный полагает, что таким образом укрепляет свою переговорную позицию. Но разве можно о чем-то договариваться с террористами и убийцами детей?» — заключает Коц.

Ранее советник главы офиса главы Украины Михаил Подоляк заявил, что Зеленский предлагает три варианта перемирия — воздушное, энергетическое и на фронте. Он также добавил, что Зеленский «готов встречаться» с президентом России Владимиром Путиным.

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