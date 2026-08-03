Стало известно о трех вариантах перемирия Зеленского

Подоляк: Зеленский предлагает три варианта перемирия

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает три варианта перемирия — воздушное, энергетическое и на фронте. Об этом заявил советник главы его офиса Михаил Подоляк, передает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Можно найти целый ряд форматов. Плюс предлагается заморозка войны по линии фронта для того, чтобы дальше уже вести трудные переговоры», — сообщил чиновник.

Подоляк добавил, что Зеленский «готов встречаться» с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что никакой конкретики относительно «воздушного перемирия» с Украиной нет. «Какой-либо конкретики насчет каких-либо новых формул или предложений нет», — подчеркнул он.