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14:50, 3 августа 2026 (обновлено: 15:01, 3 августа 2026)Бывший СССР

Стало известно о трех вариантах перемирия Зеленского

Подоляк: Зеленский предлагает три варианта перемирия
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout via Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает три варианта перемирия — воздушное, энергетическое и на фронте. Об этом заявил советник главы его офиса Михаил Подоляк, передает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Можно найти целый ряд форматов. Плюс предлагается заморозка войны по линии фронта для того, чтобы дальше уже вести трудные переговоры», — сообщил чиновник.

Подоляк добавил, что Зеленский «готов встречаться» с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что никакой конкретики относительно «воздушного перемирия» с Украиной нет. «Какой-либо конкретики насчет каких-либо новых формул или предложений нет», — подчеркнул он.

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