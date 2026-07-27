В Кремле высказались о воздушном перемирии с Украиной

Песков: Никакой конкретики относительно «воздушного перемирия» нет

Никакой конкретики относительно «воздушного перемирия» с Украиной нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Какой-либо конкретики на сей счет нет, какой-либо конкретики насчет каких-либо новых формул или предложений нет», — рассказал Песков.

По его словам, появившаяся информация об обсуждении президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского воздушного перемирия является измышлениями СМИ.

Ранее эксперт по международной безопасности Марк Эпископос заявил, что Россия всегда показывала, что стремится урегулировать конфликт на Украине путем переговоров.