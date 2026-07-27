Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:44, 27 июля 2026 (обновлено: 15:57, 27 июля 2026)Россия

Более ста жителей одного региона России госпитализированы после ударов ВСУ

Белгородское правительство сообщило о 111 жителях региона, попавших в больницы из-за ВСУ
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Jota Buyinch Photo / Shutterstock / Fotodom

Более ста жителей Белгородской области все еще госпитализированы после ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по этому региону России. Об этом сообщает правительство региона, заявление властей приводит РИА Новости.

Как рассказали в правительстве, всего по состоянию на 27 июля в медучреждениях Белгородской области проходят 111 человек, 12 из которых находятся в реанимации. Все попавшие в больницы получают должный медицинский уход.

Им оказывается вся требующаяся медицинская помощь, при необходимости также проводятся консультации со специалистами федеральных медучреждений

правительство Белгородской области

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону в результате воздушной атаки ВСУ получил повреждения многоквартирный дом в Пролетарском районе города. Жертвами стали два человека — муж и жена. Для жителей был развернут пункт временного размещения. Еще восемь горожан получили ранения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Более ста жителей одного региона России госпитализированы после ударов ВСУ
    Европе предрекли зиму с рекордно низкими запасами топлива
    Лукашенко предложил России стать законодателем мод
    В Госдуме призвали российских заключенных искупать вину кровью на СВО
    Захарова высмеяла «дембельский» визит Стармера на Украину
    Мужчина в маске и с топором напал на водителя в российском регионе
    Двое россиян пытались похитить девушку с остановки общественного транспорта
    Доктор Мясников столкнулся с необычным явлением при подъеме на Эльбрус
    Гастроэнтеролог поставил точку в спорах о мытье яиц перед готовкой
    МИД России выступил с предупреждением в адрес Британии по Украине
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok