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16:38, 27 июля 2026 (обновлено: 16:49, 27 июля 2026)Путешествия

Россиянам вернули более миллиарда рублей за отмененные туры в Крым

АТОР: Туроператоры вернули россиянам около 1,5 миллиарда рублей за отмененные туры в Крым
Алина Черненко

Фото: Максим Чурусов / ТАСС

Туроператоры вернули россиянам около 1,5 миллиарда рублей за примерно 30 тысяч отмененных туров в Крым в июне 2026 года. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) в Telegram.

Как рассказал вице-президент организации Сергей Ромашкин, эти туристы составили лишь 15 процентов от общего числа отказавшихся от поездок на полуостров. Тем временем большинство соотечественников переориентировались на другие направления.

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Причинами отмены туров стали, в первую очередь, сложности с логистикой. А часть россиян решила и вовсе сэкономить на отпуске и сохранить деньги на вкладах с высокими ставками. Помимо этого, у некоторых туристов случились форс-мажоры.

Согласно данным АТОР, всего в июне Крым посетили 600-650 тысяч путешественников, которые купили туры на сумму около 24 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что правительство России выделило более 4,3 миллиарда рублей на поддержку туризма в Крыму и Севастополе. Соответствующее распоряжение уже подписано.

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