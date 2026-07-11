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12:45, 11 июля 2026Путешествия

На поддержку туризма в Крыму выделили несколько миллиардов рублей

Правительство России выделило более 4,3 миллиарда рублей на поддержку туризма в Крыму
Мария Винар

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Правительство России выделило более 4,3 миллиарда рублей на поддержку туризма в Крыму и Севастополе. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Инициатива окажет финансовую поддержку региону, который оказался в непростой ситуации из-за снижения туристического потока из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Данное распоряжение уже подписано, отметили в пресс-службе.

Согласно документу, туристические компании Крыма получат 3,7 миллиарда рублей, а Севастополя — 584,5 миллиона рублей. «Средства из резервного фонда правительства предусмотрены для единовременной выплаты сотрудникам более чем 4,6 тысячи компаний, работающих в туриндустрии», — уточняется в распоряжении.

Ранее вице-президент ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексан Мкртчян сообщил, что турпоток в Сочи показал «страшно удручающие» цифры.

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