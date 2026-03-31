Эксперт по туризму Мкртчян: Турпоток в Сочи снижается, это удручающие цифры

Турпоток в Сочи показал «страшно удручающие» цифры — в 2026 году он снижается на 10 процентов в сравнении с 2025 годом. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал вице-президент Ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексан Мкртчян.

«Пляжный кластер, то есть Сочи, наш флагманский регион, показывает страшно удручающие цифры — минус 10 процентов от турпотока 2025 года. При этом в горном кластере ситуация обстоит лучше», — отметил он. Эксперт подчеркнул также, что в России в гостиничной сфере наблюдается подорожание минимум на 15-20 процентов.

Однако, по его словам, в целом по стране туристическая отрасль показывает пять процентов прироста. «Для многих это звучит странно, потому что другие сферы идут на спад, но я объясню. Люди не купят новый автомобиль, новую квартиру, новую мебель, но отдыхать они поедут. Потому что отдых связан со здоровьем. А здоровье — это то, на чем люди не экономят», — добавил Мкртчян.

