США заявили о подготовке новых санкций против России

Рубио: Администрация США работает над законопроектом о новых санкциях против России

Администрация США работает над законопроектом о новых санкциях против России, заявил американский госсекретарь Марко Рубио, пишет РИА Новости.

По его словам, в настоящее время идет согласование формулировок. Он добавил, что политика санкционного давления сохраняется, несмотря на выдачу лицензий на продажу российской нефти.

Ранее глава американского Минфина Скотт Бессент высказался по поводу возможности введения новых санкций против России. По его словам, администрация бывшего президента страны Джо Байдена не вводила серьезных санкций против Москвы.

До этого Минфин США вывел из-под действия антироссийских санкций 11 человек и 2 танкера.