23:54, 28 мая 2026

Глава Минфина США высказался о новых санкциях против России

Александра Синицына (Ночной линейный редактор)
СюжетСанкции против России:

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Глава американского Минфина Скотт Бессент высказался по поводу возможности введения новых санкций против России. Он избежал прямого ответа о таких планах администрации США на брифинге в Белом доме.

По словам главы министерства финансов США, администрация бывшего президента страны Джо Байдена не вводила серьезных санкций против Москвы. «Я бы сказал, умеренные санкции, поскольку они опасались роста цен на бензин в преддверии выборов», — пояснил он.

По мнению Бессента, санкционный режим усилился лишь накануне передачи власти действующему американскому лидеру Дональду Трампу.

«Трамп поручил мне ввести санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний — "Лукойла" и "Роснефти". Ни одно другое правительство этого не делало. Так что никто не ввел больше санкций в отношении российской нефти, чем администрация Трампа», — подчеркнул министр.

Ранее Минфин США вывел из-под действия антироссийских санкций 11 человек и 2 танкера.

