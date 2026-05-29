Небензя: Постпред Украины сделал жалкую попытку оправдать атаку Старобельска

Выступление постоянного представителя Украины в Организации Объединенных Наций Андрея Мельника выглядело как жалкая попытка оправдать удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по колледжу в Старобельске. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, его слова приводит сайт постоянного представительства.

«Речь идет о другом, что все это выглядело как достаточно жалкая попытка оправдать то, что произошло в ночь на 22 мая в Старобельске. Обратите внимание: украинский постпред не отрицал того, что там погибли люди, но его аргумент был в том, что это были не дети, это были взрослые люди. Это совсем другое дело, не правда ли?» — оценил Небензя.

Ранее Небензя заявил, что готов пригласить коллег по Совбезу ООН посетить Старобельск. Однако он сомневается, что все стороны примут приглашение.

