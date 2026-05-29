Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:42, 29 мая 2026Мир

Небензя оценил попытку Украины оправдаться за удар по Старобельску

Небензя: Постпред Украины сделал жалкую попытку оправдать атаку Старобельска
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости / Pool

Выступление постоянного представителя Украины в Организации Объединенных Наций Андрея Мельника выглядело как жалкая попытка оправдать удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по колледжу в Старобельске. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, его слова приводит сайт постоянного представительства.

«Речь идет о другом, что все это выглядело как достаточно жалкая попытка оправдать то, что произошло в ночь на 22 мая в Старобельске. Обратите внимание: украинский постпред не отрицал того, что там погибли люди, но его аргумент был в том, что это были не дети, это были взрослые люди. Это совсем другое дело, не правда ли?» — оценил Небензя.

Ранее Небензя заявил, что готов пригласить коллег по Совбезу ООН посетить Старобельск. Однако он сомневается, что все стороны примут приглашение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Никакого оружия». Страна НАТО отказалась отправлять военную технику Украине

    Москвичам назвали способ снижения риска деменции

    Европу обвинили в поддержке самоубийственного настроя Зеленского

    Украинские БПЛА повредили жилой дом в российском регионе

    Звезда с самыми идеальными в мире ягодицами снялась в откровенных купальниках для бренда

    Раскрыта опасность секса в бассейне

    Небензя анонсировал ответ Москвы на террор со стороны Киева

    Президент Хорватии выступил с обращением к Евросоюзу после действий Трампа

    Небензя оценил попытку Украины оправдаться за удар по Старобельску

    Названа цель визита «инопланетного корабля» в Солнечную систему

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok