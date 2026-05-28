Премьер-министр Мадьяр: Венгрия не будет отправлять оружие и технику на Украину

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте сделал заявление по поводу поддержки Украины. Встреча состоялась в четверг, 28 мая, в Брюсселе. Она была первой после смены правительства в Венгрии.

Сообщил генеральному секретарю, что Венгрия не будет направлять никакого оружия или боевой техники на российско-украинскую войну Петер Мадьяр Премьер-министр Венгрии

Мадьяр ранее также заявил, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским только после того, как Киев выполнит требования Будапешта по урегулированию ситуации с венгерским меньшинством. По данным портала Telex, украинские и венгерские представители уже проводят технические консультации по этому вопросу.

Европейские страны отказались отправлять военных на Украину

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что страна не будет отправлять военных на Украину для поддержания мира после завершения конфликта. По его словам, обязательства Словакии перед Киевом остаются прежними, а основное внимание будет уделяться поставкам нелетальных систем и оказанию гуманитарной помощи.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, в свою очередь, подчеркнул, что страна не будет участвовать и в последующих европейских кредитах для Украины.

Также Словакия отказалась принимать участие в создаваемом Европейским союзом (ЕС) трибунале против России по Украине, заявил евродепутат от Словакии Любош Блага.

Запад готовит военный трибунал против России. Ничего более смешного я уже давно не слышал Любош Блага Евродепутат от Словакии

Кроме того, министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан заявила, что новые власти Венгрии также не собираются отправлять военных на Украину.

Зеленский направил срочное письмо США о критической нехватке средств ПВО

Президент Украины направил срочное письмо американскому лидеру Дональду Трампу. По данным The Kyiv Independent, он пожаловался на критическую нехватку средств противовоздушной обороны (ПВО). Политик попросил у Трампа поставку ракет PAC-3 для систем Patriot.

Когда речь идет о защите от баллистических ракет, мы полагаемся почти исключительно на Соединенные Штаты. Нынешние темпы поставок в рамках программы PURL уже не соответствуют реальности угрозы, с которой мы сталкиваемся. Я прошу вашей помощи Владимир Зеленский Президент Украины

Однако ни Трамп, ни Конгресс США не отреагировали публично на письмо украинского лидера.

Помощник президента России Юрий Ушаков считает, что США вряд ли готовы выполнять просьбы президента Украины. Такого же мнения придерживается депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, комплексы PAC-3 нужны американцам, однако они могут передать Киеву «что-нибудь менее ценное».