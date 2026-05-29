Небензя: Россия не оставит без ответа террористические вылазки Киева

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по Украине заявил, что Москва и впредь не будет оставлять без ответа террористические действия киевского режима. Его слова приводятся на сайте ведомства.

Дипломат подчеркнул, что Киев при молчаливом одобрении западных партнеров уже давно превратил террор против мирных россиян в инструмент ведения войны.

«Тем более что циничный теракт в Старобельске — далеко не единичный случай. Только за прошлую неделю в результате атак боевиков киевского режима погиб 51 мирный житель и еще 199 человек, в том числе 20 детей, получили ранения», — сказал Небензя.

Вооруженные силы Украины атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа в ночь на 22 мая. Президент РФ Владимир Путин дал приказ Минобороны представить предложения по ответу на атаку.