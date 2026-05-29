В Польше призвали наказать Зеленского за одну его выходку

Польский депутат Плачек потребовал лишить Зеленского ордена Белого Орла

Лидер коалиции «Конфедерация польской короны» Гжегож Плачек в соцсети X выступил с инициативой лишить президента Украины Владимира Зеленского высшей государственной награды Польши — ордена Белого Орла. Поводом, по словам политика, стало решение Зеленского присвоить Независимому центру специальных операций «Север» звание «герои УПА» (УПА — Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России).

Плачек обратился к президенту Польши Каролю Навроцкому с официальным призывом инициировать соответствующую процедуру. Депутат подчеркнул, что в сложившейся ситуации необходимы конкретные действия для защиты памяти жертв украинских националистов.

«Прославление формирования, ответственного за преступления против польского населения, не может остаться без внимания властей Республики Польша», — написал он.

Ранее экс-премьер Польши Лешек Миллер обвинил президента Украины Владимира Зеленского в сознательном оскорблении Варшавы.