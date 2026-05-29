Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:08, 29 мая 2026Мир

В Польше призвали наказать Зеленского за одну его выходку

Польский депутат Плачек потребовал лишить Зеленского ордена Белого Орла
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: NTB / Reuters

Лидер коалиции «Конфедерация польской короны» Гжегож Плачек в соцсети X выступил с инициативой лишить президента Украины Владимира Зеленского высшей государственной награды Польши — ордена Белого Орла. Поводом, по словам политика, стало решение Зеленского присвоить Независимому центру специальных операций «Север» звание «герои УПА» (УПА — Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России).

Плачек обратился к президенту Польши Каролю Навроцкому с официальным призывом инициировать соответствующую процедуру. Депутат подчеркнул, что в сложившейся ситуации необходимы конкретные действия для защиты памяти жертв украинских националистов.

«Прославление формирования, ответственного за преступления против польского населения, не может остаться без внимания властей Республики Польша», — написал он.

Ранее экс-премьер Польши Лешек Миллер обвинил президента Украины Владимира Зеленского в сознательном оскорблении Варшавы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Никакого оружия». Страна НАТО отказалась отправлять военную технику Украине

    Названы три причины сильной сонливости после еды

    14-летняя школьница отбилась от извращенца-неудачника

    Украинскую гимнастку на ЧЕ застали за необычным действием во время звучания гимна России

    Трамп назвал условие возобновления атак на Иран

    В ударивших по Старобельску БПЛА нашли след страны НАТО

    В Московской области клещи стали реже нападать на людей

    На Украине испугались ударов возмездия ВС России

    В Германии осудили помощь Украине

    В Польше призвали наказать Зеленского за одну его выходку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok