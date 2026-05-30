В Госдуме рассказали о получении новой семейной выплаты

Депутат Стенякина: Соцфонд с 1 июня начнет прием заявок на новую семейную выплату

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина заявила РИА Новости, что право на новую ежегодную семейную выплату получат работающие родители, воспитывающие двух и более детей, если среднедушевой доход семьи не превышает полутора прожиточных минимумов в регионе.

По ее словам, выплата также будет распространяться на семьи с детьми до 18 лет, а при очном обучении — до достижения ими 23 лет.

На эту выплату также смогут претендовать, в частности, работающие родители, включая усыновителей, опекунов и попечителей, если они воспитывают двух и более детей.

Стенякина подчеркнула, что размер выплаты будет зависеть от величины НДФЛ, уплаченного работающим родителем за прошлый год.

Как уточнила парламентарий, в 2026 году заявление оформляется за 2025 год и подать его необходимо в период с 1 июня по 1 октября 2026 года. Она также пояснила, что сделать это можно несколькими способами: через портал «Госуслуги», в любом МФЦ или лично в отделении Социального фонда России, при этом основную часть необходимых документов Соцфонд будет запрашивать самостоятельно.

Ранее стало известно о появлении новой семейной налоговой выплаты. Однако положена она будет лишь узкой группе малоимущих работающих родителей.