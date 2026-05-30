Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
05:29, 30 мая 2026Экономика

В Госдуме рассказали о получении новой семейной выплаты

Депутат Стенякина: Соцфонд с 1 июня начнет прием заявок на новую семейную выплату
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина заявила РИА Новости, что право на новую ежегодную семейную выплату получат работающие родители, воспитывающие двух и более детей, если среднедушевой доход семьи не превышает полутора прожиточных минимумов в регионе.

По ее словам, выплата также будет распространяться на семьи с детьми до 18 лет, а при очном обучении — до достижения ими 23 лет.

На эту выплату также смогут претендовать, в частности, работающие родители, включая усыновителей, опекунов и попечителей, если они воспитывают двух и более детей.

Стенякина подчеркнула, что размер выплаты будет зависеть от величины НДФЛ, уплаченного работающим родителем за прошлый год.

Как уточнила парламентарий, в 2026 году заявление оформляется за 2025 год и подать его необходимо в период с 1 июня по 1 октября 2026 года. Она также пояснила, что сделать это можно несколькими способами: через портал «Госуслуги», в любом МФЦ или лично в отделении Социального фонда России, при этом основную часть необходимых документов Соцфонд будет запрашивать самостоятельно.

Ранее стало известно о появлении новой семейной налоговой выплаты. Однако положена она будет лишь узкой группе малоимущих работающих родителей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ начали дистанционно минировать трассу «Новороссия». Что происходит на сухопутном маршруте в Крым

    Глава Пентагона назвал одну страну халявщиком

    Названы проблемы премиального внедорожника Tank

    В Госдуме рассказали о получении новой семейной выплаты

    Россия пригрозила Норвегии ответом на угрожающие безопасности действия и планы

    В российском городе из-за удара ВСУ загорелись танкер и резервуар с топливом

    На Западе заявили о достижении Россией главной цели в конфликте с Украиной

    Иран заявил об отсутствии обсуждений с США вопроса о вывозе урана

    Инструктор ВСУ сравнил украинские штурмы с обрядом жертвоприношения

    Американский профессор заявил о бессмысленности дальнейших боевых действий для Киева

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok