Названы опасные для хранения на балконе в жару вещи

Эксперт Михеев: Аэрозоли и аккумуляторы опасно хранить на балконе летом

Летом хранение некоторых вещей на балконе может быть не только неудобным, но и опасным, заявил «Ленте.ру» эксперт, зарегистрированный на сервисе «Профи.ру», Артем Михеев. Он объяснил, что из-за жары и прямых солнечных лучей аэрозоли, краски, аккумуляторы и старая техника могут перегреваться, деформироваться и даже воспламеняться.

По словам специалиста, особенно опасно оставлять на балконе аэрозоли, монтажную пену, баллончики с краской и бытовую химию под давлением. При сильном нагреве упаковка может не выдержать. Баллон способен разгерметизироваться или взорваться, а вещества внутри него — быстро воспламениться от высокой температуры или случайной искры.

«Летом балкон быстро превращается в настоящую тепловую камеру, особенно если окна выходят на солнечную сторону. Аэрозоли и любые емкости под давлением в таких условиях хранить рискованно», — предупредил Михеев.

Эксперт посоветовал не держать на балконе остатки краски, растворители и жидкости для ремонта. Из-за жары материалы быстрее портятся, теряют свойства и становятся более пожароопасными. Пары растворителей и лакокрасочных материалов могут накапливаться в плохо проветриваемом помещении, повышая риск возгорания и ухудшая качество воздуха в квартире.

«После ремонта многие годами хранят банки с краской на балконе, особенно если они уже открыты. Но высокая температура ускоряет испарение и может сделать хранение небезопасным», — объяснил Михеев.

Отдельное внимание эксперт призвал уделить батарейкам, пауэрбанкам и старой технике. Аккумуляторы плохо переносят перегрев, а поврежденные устройства могут выйти из строя или загореться. При перегреве аккумулятор способен вздуться, начать плавиться или воспламениться, а потушить литий-ионные батареи сложно, так как они могут повторно воспламеняться даже после тушения.

«Многие убирают на балкон старые шуруповерты, ноутбуки или неисправную технику "на потом". Но летом такие вещи лучше не хранить в жаре, особенно если внутри есть аккумуляторы», — отметил специалист.

По словам эксперта, опасность также могут представлять пластиковые предметы и упаковки. Под прямыми солнечными лучами они деформируются и выделяют неприятный запах. Стопки бумаги, текстиля и коробок повышают риск быстрого распространения огня в случае возгорания.

Кроме того, большое количество сухих вещей и упаковки на балконе создает дополнительную пожарную нагрузку: даже небольшой источник огня в таком пространстве может привести к быстрому распространению пламени.

Балкон следует периодически разбирать, а не превращать его в склад ненужных вещей. Бумагу и картон лучше хранить в минимальном количестве, а текстиль – в закрытых контейнерах, защищенных от солнца и пыли, отметил эксперт.

«Чем меньше на балконе старых коробок, упаковок и легковоспламеняющихся вещей, тем безопаснее пространство, особенно в сильную жару», — заключил Михеев.

Ранее россиянам рассказали, что если кондиционер соседей причиняет неудобства, обратиться за помощью можно в управляющую компанию (УК).