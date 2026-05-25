15:37, 25 мая 2026Экономика

Россиян научили бороться с кондиционерами соседей

Аналитик Гладкова: На кондиционер соседей можно пожаловаться в УК
Александра Качан (Редактор)

Фото: Lazy_Bear / Shutterstock / Fotodom

Если кондиционер соседей причиняет неудобства, обратиться за помощью можно в управляющую компанию (УК). О том, как бороться с шумом от чужой сплит-системы, рассказала эксперт компании «Народный фронт. Аналитика» Елена Гладкова в беседе с RT.

Эксперт напомнила, что фасад многоквартирного дома является имуществом всех собственников, поэтому устанавливать на нем кондиционер без согласия соседей нельзя. Кроме того, в некоторых регионах есть местные правила благоустройства, которые дополнительно ограничивают размещение сплит-систем на зданиях.

Если беседа с собственником о причиняемых неудобствах не исправила ситуацию, Гладкова посоветовала написать досудебную претензию с требованием демонтажа или устранения мешающих факторов. Документ можно вручить соседу под роспись или отправить заказным письмом. Другой вариант — направить в УК требование проверить законность установки. Если компания откажется помогать, можно обратиться в жилищную инспекцию или суд.

«Наличие самовольно установленного оборудования — повод для выдачи предписания или иска от имени УК к собственнику. Отдельный случай — дома — объекты культурного наследия: в них действуют еще более жесткие правила», — пояснила аналитик.

Ранее член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов напомнил россиянам, что на дачном участке необходимо разделять бытовой мусор, крупногабаритные отходы, строительный мусор и растительные остатки.

