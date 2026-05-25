Кнутов: Самолет главы МО Британии потерял GPS-сигнал у границ РФ из-за БПЛА ВСУ

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой «Взгляд» объяснил потерю сигнала GPS у границ России самолетом Военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании, на борту которого находился глава Министерства обороны (МО) Соединенного Королевства Джон Хили.

Собеседник издания обратил внимание, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют воздушное пространство стран Прибалтики для нанесения ударов по России беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). По его словам, в этих условиях сохранять GPS-сигнал над пограничной территорией между РФ и прибалтийскими республиками значило бы содействовать Киеву в наведении дронов на российские военные и гражданские объекты.

«Поэтому руководством нашей страны предпринимаются определенные меры защиты», — подчеркнул Кнутов. По его словам, Лондон же пытается нагнетать обстановку, чтобы увеличивать военные расходы, а также отвлекать внимание британцев от проблем в правительстве.

Как сообщалось ранее, 21 мая самолет ВВС Британии с министром обороны потерял спутниковый сигнал, когда борт пролетал недалеко от границы России. Пилоты были вынуждены использовать резервные навигационные системы для расчета местоположения.