17:02, 25 мая 2026

Пассажирский самолет наехал на сигнальные огни аэропорта и лишился колеса

Лайнер Air India Express раздавил сигнальные огни на ВПП Омана и лишился колеса
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Stringer / Reuters

Пассажирский самолет авиакомпании Air India Express наехал на сигнальные огни взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Омана и лишился колеса. Об этом сообщил портал Aviation Herald.

Инцидент произошел 15 мая на рейсе из Маската в Каннур, Индия, однако подробности появились недавно. По данным источника, пилоты направили Boeing 737-800 с рулевой дорожки на полосу ВПП 26L и начали взлет. При этом борт поравнялся со светосигнальным оборудованием и раздавил несколько ламп.

Услышав хлопок и получив сигнал тревоги, экипаж прекратил разгон. Выяснилось, что шины лайнера оказались проколоты, также произошла полная утечка гидравлической жидкости. Авиаперевозчик был вынужден отменить перелет.

Пасссажиры пожаловались, что их продержали в салоне неисправного воздушного судна около двух часов, затем транспортировали в терминал, а позже разместили в гостиницах. На следующий день рейс выполнил другой борт, задержка составила 13,5 часа. Поврежденное судно до сих пор остается в воздушной гавани Маската. Проводится расследование.

Ранее подросток с дробовиком и плюшевым мишкой попытался угнать самолет с пассажирами. Согласно данным, юноша в светоотражающей одежде поднялся в салон лайнера и сказал бортпроводникам, что в его сумке бомбы и ему необходимо попасть в кабину пилотов.

