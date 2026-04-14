«Лента.ру»: Пилоты известных авиакомпаний регулярно попадают в секс-скандалы

Участие в оргиях, секс-скандалы с бортпроводницами, распитие алкоголя перед самым вылетом и съемка интимных сцен на скрытую камеру — все это прославило сотрудников крупнейших мировых авиалиний куда громче, чем безупречные посадки. Пилоты, чья профессия обычно ассоциируется с профессионализмом и высокой квалификацией, раз за разом оказываются в центре скандалов, а перевозчики снова и снова закрывают на это глаза. На счету недобросовестных членов экипажа — десятки сорванных рейсов и сотни пострадавших пассажиров. «Лента.ру» изучила, что собой представляет тайная жизнь командиров воздушных судов, как они попадают в скандалы и почему их поведение часто сходит им с рук.

Правило «От бокала до штурвала»

Чтобы понять, откуда берутся подобные истории, стоит начать с того, как устроена жизнь пилота между перелетами. Межрейсовые остановки — так называемые layover — могут длиться от нескольких часов до нескольких суток. Экипаж размещают в отелях, нередко четырех- или пятизвездных, а расходы оплачивает авиакомпания. Это время формально считается отдыхом, и у каждой авиакомпании на этот счет свои правила, трактовать которые можно по-разному.

Так, в British Airways действует так называемое правило «8 часов от бокала до штурвала»: пилот имеет право употреблять алкоголь, но не позднее чем за восемь часов до вылета. Звучит разумно — до тех пор, пока не выясняются детали конкретных историй. Например, в апреле бывший пилот авиакомпании Аласдер Сазерленд, летавший на Boeing 747, рассказал изданию The Sun, как один из его коллег едва не лишился лицензии после вечеринки на борту. Экипаж заказал алкоголь после смены, но вечеринка затянулась, и в итоге командир нарушил восьмичасовое правило.

«Командир заказал напитки и расписался за них. Позже расследование показало, что он выпивал слишком поздно. Утром он и второй пилот должны были лететь, но его уволили», — рассказал Сазерленд. Второй пилот при этом опроверг факт своего участия в ночном застолье с капитаном: по его словам, он был «слишком занят сексом» и в это время находился в постели с двумя стюардессами. «В мое время было редкостью, чтобы пилоты встречались со стюардессами», — философски резюмировал Сазерленд, намекая на то, как все изменилось.

Из-за подобных инцидентов восьмичасовое правило оказалось недостаточным, и в 2018 году British Airways увеличила допустимый срок воздержания от алкоголя с 8 до 12 часов. Конкретным поводом для ужесточения стал инцидент с участием 49-летнего пилота Джулиана Монагана, которого сняли с рейса Лондон — Маврикий после того, как инженер, осматривавший Boeing 777 перед вылетом, почувствовал от него сильный запах алкоголя. Монаган впоследствии признался, что выпил натощак три двойные порции водки с диетической колой прямо перед посадкой на борт. По итогам суда пилот провел за решеткой восемь месяцев.

Голышом в бар

Алкоголь — лишь один проблемный аспект. Другой — то, что в принципе происходит с пилотами во время межрейсовых остановок. В августе 2025 года в центре скандала оказался командир воздушного судна авиакомпании EasyJet. После доставки пассажиров из Великобритании на Кабо-Верде мужчина заселился в пятизвездочный отель Melia Dunas Beach Resort and Spa — там же, где остановились туристы, которых ему предстояло везти обратно. Ночная вечеринка закончилась тем, что пилот разделся догола и в таком виде отправился в бар, а затем посетил спортзал и спа-салон.

Когда на следующий день выяснилось, кто именно должен был вести самолет домой, пассажиры отказались подниматься на борт. EasyJet пришлось экстренно искать замену, а пилота-эксгибициониста отстранили от полетов.

Не менее показательна история с еще одним сотрудником British Airways — пилотом Майком Битоном. Авиакомпании пришлось отстранить его от работы после того, как он похвастался коллеге, что во время пересадки в Йоханнесбурге употреблял кокаин с груди женщины. По словам очевидцев, за несколько часов до вылета переполненного лайнера в Лондон Битон был в таком ужасном состоянии, что «не мог даже поднять голову».

Тайная съемка секса со стюардессами

Отдельную страницу в череде скандалов с пилотами заполнили истории об их взаимоотношениях с бортпроводницами — куда более неприглядные, чем просто роман в рейсе. В январе 2026 года 38-летний выпускник Оксфорда Тим Капрон предстал перед Королевским судом Рединга по обвинению в тайной видеосъемке секса со стюардессой, с которой познакомился через дейтинговое приложение. Капрон завязал девушке глаза, а запись транслировал коллеге, пилоту Стивену Фарнворту.

В суде Капрон настаивал на том, что речь шла о «виртуальном сексе втроем» и что все происходило по обоюдному согласию. Суд его оправдал, несмотря на то, что стюардесса плакала, покидая его дом.

Почти одновременно развернулась и куда более масштабная история. В марте 2026 года полиция Лондона задержала 31-летнего пилота British Airways по подозрению в скрытой видеосъемке интимных сцен как минимум с 16 женщинами и последующей публикации этих записей на порнографических сайтах.

Жертвами стали бортпроводницы разных авиакомпаний в возрасте от 24 до 36 лет: пилот знакомился с ними во время межрейсовых остановок в отелях по всему миру, завязывал отношения, а затем тайно снимал происходящее. Для этого он размещал ноутбук так, чтобы камера была направлена на кровать, и заклеивал кусочком изоленты индикаторный светодиод, который сигнализирует о работе камеры.

Во время секса он ставил перед нами ноутбук с включенной музыкой, но выключенным экраном пострадавшая бортпроводница

Женщина, признавшаяся в этом, рассказала, что узнала обо всем от подруги, которая оказалась в аналогичной ситуации. Бортпроводницы предупреждали друг друга об этом пилоте задолго до его ареста, однако доказательств долгое время не было.

Транспортная компания начала проверку по поводу жалоб на то, что летчик системно употреблял наркотики. «Мы не можем комментировать отдельные случаи, но сообщения о злоупотреблении психоактивными веществами рассматриваются, будут приняты соответствующие меры», — заявил представитель Управления гражданской авиации Великобритании.

Спровоцированные задержки рейсов

Подобные случаи происходят не только в Великобритании. Например, в июле 2025 года женщина-пилот авиакомпании Delta Air Lines сорвала вылет из Стокгольма в Нью-Йорк — самолет, на борту которого находились 198 пассажиров, так и не вылетел. Американка не прошла алкотест и призналась, что выпила перед полетом. Ее арестовали прямо на месте.

Еще более неприятный инцидент произошел в конце августа 2025 года с Japan Airlines. Командир воздушного судна в день вылета внезапно ушел на больничный, а впоследствии признался, что накануне пил алкоголь. Из-за его отсутствия задержались сразу три рейса из США — в общей сложности на 18 часов. Пострадали около 630 пассажиров. Пилота уволили в сентябре того же года.

Почти такая же история случилась с пилотами из той же компании годом ранее. 59-летний командир и 56-летний второй пилот накануне перелета из Мельбурна в Токио ходили в ресторан рядом с отелем и выпили там две бутылки вина. Предрейсовый осмотр оба провалили, вылет пришлось отменить.

Как авиакомпании контролируют своих пилотов?

Реакция авиакомпаний на череду скандалов не была одинаковой, благодаря этому стало понятно, насколько по-разному перевозчики понимают собственную ответственность. Japan Airlines, потрясенная масштабом инцидентов, потребовала от пилотов подписать так называемую «клятву трезвости» — документ с единственным утверждением: «Я не буду провоцировать инциденты, связанные с алкоголем».

Помимо этого, авиакомпания объявила о снижении зарплат 37 высокопоставленным сотрудникам и ввела дополнительное тестирование на алкоголь во время межрейсовых остановок в аэропортах. Согласно внутренним правилам авиакомпаний, концентрация алкоголя более 0,00 миллиграмма перед сменой ведет к отстранению сотрудника от работы — это называется «нулевая терпимость» к пьянству.

При этом Евросоюз еще в 2018 году ужесточил предполетное освидетельствование пилотов, введя обязательные психологические проверки и выборочное тестирование на алкоголь и наркотики, в том числе для иностранных авиакомпаний, выполняющих рейсы в страны ЕС. Уроки были извлечены после катастрофы рейса Germanwings 9525 в 2015 году, когда второй пилот намеренно направил самолет в склон горы, что унесло жизни 150 человек.

Однако British Airways на этом фоне демонстрирует куда большее спокойствие. Несмотря на череду скандалов, количество тестов на алкоголь перед рейсами перевозчик так и не увеличил. Авиакомпания по-прежнему делает ставку на корпоративную культуру и профессиональную ответственность самих пилотов. «Любой сотрудник, не соответствующий нашим высоким стандартам поведения, будет немедленно подвергнут дисциплинарным мерам, вплоть до увольнения», — заявил представитель BA. Однако последние случаи показывают, что пока это работает только на словах.