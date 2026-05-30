12:01, 30 мая 2026

Житель Канады признался в рассылке «пакетов для самоубийства» сотням людей по всему миру

Юлия Юткина
Фото: Carlos Osorio / Reuters

Житель Канады Кеннет Ло признал, что рассылал «пакеты для самоубийства» сотням людей по всему миру. Об этом сообщает The Guardian.

Канадского инженера и бывшего повара обвинили в рассылке 1209 посылок в 41 страну. Ло отправлял ядовитые вещества в такие страны, как Канада, США, Великобритания, Италия, Австралия и Новая Зеландия. Жертвами числятся более 100 человек. Только в Британии от его наборов не стало 79 человек, еще 14 смертей подтверждены в провинции Онтарио — самому младшему из погибших было 16 лет.

Чтобы избежать слежки, Ло маскировал бизнес под оптовую торговлю продуктами: наряду с химикатами продавал острый соус. Смертельные вещества он упаковывал в узнаваемые серебристые пакеты, прилагал инструкции и предупреждал, что ответственность лежит исключительно на покупателе.

На момент ареста на счетах Ло в Shopify и PayPal лежало почти 297 тысяч канадских долларов (15,3 миллиона рублей). Его дело переквалифицировали на пособничество, по которому канадский УК предусматривает до 14 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что киевлянин годами продавал смертельный яд британцам, из-за которого не стало не менее 130 человек. С ноября 2020 года мужчина продавал в Британию яд через интернет.

