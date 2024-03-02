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11:46, 2 марта 2024Мир

В Британии опознали продававшего британцам смертельный яд жителя Киева

BBC: житель Киева продавал британцам яд, из-за которого умерло около 130 человек

Фото: Toby Melville / Reuters

Киевлянин годами продавал смертельный яд британцам, из-за которого умерли не менее 130 человек. Об этом сообщил британский телеканал BBC.

Им оказался житель Киева Леонид Закутенко. С ноября 2020 года мужчина продавал в Британию яд через интернет. «Украинец, продававший яд и предположительно связанный с по меньшей мере 130 смертями в Великобритании, был опознан. (…) Наше расследование показало, что он поставлял это вещество годами», –- уточнили на британском телевидении.

Как отмечает BBC, Закутенко на онлайн-форума торговал тем же химическим веществом, что и обвиненный в конце прошлого года в 14 убийствах канадец Кеннет Лоу. Следствие не раскрывает название вещества, которое продавал киевлянин, но предполагается, что это был нитрит натрия. Его также продавал и Лоу. Уточняется, что данный химикат можно легально купить в Британии, однако необходимо доказать, что оно приобретается в законных целях.

Следствие вычислило Закутенко через подставное лицо, сделав у него заказ. В ходе разговора житель Киева отметил, что отправляет в Британию пять посылок в неделю. По словам профессора Амриты Аглувалии, проводившей анализ крови погибших, с 2019 года по меньшей мере 133 человека могли умереть от вдыхания этого вещества.

Ранее стало известно, что немецкий солдат застрелил четырех человек в частном доме в Нижней Саксонии. По данным СМИ, жертвами стали его бывшая девушка, ребенок бывшей девушки, а также ее новый партнер и мать.

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      Виктория Кондратьева
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