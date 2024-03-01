Военный убил четырех человек в Германии

Bild: военнослужащий ФРГ убил 4 человек в частном доме в Шесселе

Военнослужащий открыл стрельбу и убил четырех человек в частном доме в немецкой коммуне Шессель, Нижняя Саксония. Об этом сообщает Bild.

«По данным полиции, в доме в Шесселе было "несколько жертв". По данным Bild, погибших четверо. Это бывшая девушка подозреваемого, ребенок бывшей девушки, а также ее новый партнер и мать», — пишет издание.

Сообщается, что стрельба произошла около 3:30 ночи. Некоторое время спустя полиция приехала на место происшествия и штурмовала здание. По данным полиции, в еще одном населенном пункте Германии, Ботеле, также прозвучали выстрелы. Пока нет информации, есть ли связь между двумя местами преступлений.

На рассвете полиция сообщила, что у них есть подозреваемый, и им является военнослужащий Бундесвера. Правоохранительные органы не исключают личных мотивов в совершенном им преступлении.

20 февраля в Санкт-Петербурге неизвестный открыл стрельбу по мужчине, который привел детей в школу. Сообщается, что пострадавший получил выстрелы в спину в тот момент, когда возвращался к своей машине.