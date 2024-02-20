Силовые структуры
В Петербурге неизвестный открыл стрельбу по мужчине
В Петербурге неизвестный открыл стрельбу по мужчине, который вел детей в школуСюжетСтрельба в школе
В Петербурге неизвестный открыл стрельбу по мужчине, который вел детей в школу. Об этом сообщает «Фонтанка».
Это случилось утром во вторник, 20 февраля, на Выборгском шоссе, около школы № 622. Очевидцы заявили, что пострадавший привел двух детей в школу, а потом стал возвращаться к машине. В этом момент кто-то и выстрелил ему в спину.
Известно, что после случившегося мужчину госпитализировали. В школе учебный процесс не прерывался.
Ранее в Кемеровской области неизвестные выстрелили на улице в бизнесмена и лишили его жизни.