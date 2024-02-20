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11:33, 20 февраля 2024Силовые структуры

В Петербурге неизвестный открыл стрельбу по мужчине

В Петербурге неизвестный открыл стрельбу по мужчине, который вел детей в школу
СюжетСтрельба в школе

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Петербурге неизвестный открыл стрельбу по мужчине, который вел детей в школу. Об этом сообщает «Фонтанка».

Это случилось утром во вторник, 20 февраля, на Выборгском шоссе, около школы № 622. Очевидцы заявили, что пострадавший привел двух детей в школу, а потом стал возвращаться к машине. В этом момент кто-то и выстрелил ему в спину.

Известно, что после случившегося мужчину госпитализировали. В школе учебный процесс не прерывался.

Ранее в Кемеровской области неизвестные выстрелили на улице в бизнесмена и лишили его жизни.

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