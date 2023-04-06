Бизнесмена застрелили на улице в российском городе

В городе Осинники неизвестные застрелили на улице бизнесмена и скрылись, начат их поиск

В городе Осинники Кемеровской области неизвестные застрелили на улице бизнесмена. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Двое вооруженных мужчин подъехали на автомобиле ВАЗ-2107 бирюзового цвета и выстрелили в жертву, после чего скрылись с места преступления.

В настоящее время полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия для установления личности киллеров, начат их поиск.

Погибший — 47-летний Александр Каблов.

3 апреля сообщалось, что в Волгограде по подозрению в убийстве 61-летней местной жительницы задержали 62-летнего мужчину и его 50-летнего знакомого. Они подкараулили женщину, когда та возвращалась с работы домой, и застрелили ее. Сообщники увезли тело в автомобиле на пустырь и сбросили в колодец. Мотивом убийства стала судебная тяжба из-за квартиры.