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18:18, 6 апреля 2023Силовые структуры

Бизнесмена застрелили на улице в российском городе

В городе Осинники неизвестные застрелили на улице бизнесмена и скрылись, начат их поиск

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В городе Осинники Кемеровской области неизвестные застрелили на улице бизнесмена. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Двое вооруженных мужчин подъехали на автомобиле ВАЗ-2107 бирюзового цвета и выстрелили в жертву, после чего скрылись с места преступления.

В настоящее время полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия для установления личности киллеров, начат их поиск.

Погибший — 47-летний Александр Каблов.

3 апреля сообщалось, что в Волгограде по подозрению в убийстве 61-летней местной жительницы задержали 62-летнего мужчину и его 50-летнего знакомого. Они подкараулили женщину, когда та возвращалась с работы домой, и застрелили ее. Сообщники увезли тело в автомобиле на пустырь и сбросили в колодец. Мотивом убийства стала судебная тяжба из-за квартиры.

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Любовь Ширижик
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